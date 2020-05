Oyé Béavogui, SG par intérim du PDG-RDA : ‘’hier, le doyen Momo a fait un malaise, on était à son chevet’’

Elhadj Momo Bangoura, une bibliothèque humaine s’en est allé à jamais. Octogénaire de son état, l’homme qui avait été nommé président d’honneur du PDG-RDA était l’un piliers de ce parti depuis la période post-coloniale.

Selon Oyé Béavogui, secrétaire général par intérim du PDG-RDA, c’est suite à un malaise qu’il aurait eu la veille que le vieil homme a rendu l’âme à son domicile, sis à Taouyah, dans la commune de Ratoma

« C’est avec tristesse qu’on se prononce dessus. Hier, le doyen a fait un malaise, on était à son chevet. Puisque c’était dimanche. On s’est débrouillés à faire des prélèvements mais ce n’était pas possible. Donc il a été question qu’il se repose et aujourd’hui qu’on fasse les prélèvements et qu’il soit pris en charge. Mais malheureusement, le matin on a reçu la triste nouvelle qu’il est décédé », dit-il, tristesse dans la voix.

Maciré Camara

+224 628 112 098