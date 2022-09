Paiement de factures : Conakry Terminal lance une nouvelle solution digitale avec une application Orange Money

Dans le souci de soulager ses nombreux clients, Conakry Terminal en collaboration avec Orange a procédé ce jeudi 15 septembre 2022, au lancement officiel d’une nouvelle solution digitale. C’était dans ses locaux sis dans la commune de Kaloum en présence de plusieurs clients (transitaires et consignataires).

Présidant ladite cérémonie de lancement, le Directeur administratif et financier pays de Bolloré Transport-Logistics, Rassak Salami a indiqué que l’objectif visé est de décongestionner les caisses et de faire gagner en temps.

« C’est le lancement d’une nouvelle solution digitale de paiement qu’on a mis en place. Pour cela, on a travaillé avec nos partenaires d’Orange pour faciliter enfin la vie à nos clients (transitaires, consignataires). Autre idée, c’est de leur permettre à partir de leur Smartphone (téléphone) ainsi qu’à leur ordinateur de pouvoir posséder au paiement des factures de Conakry Terminal. L’objectif visé, c’est de décongestionner les caisses et nous faire du temps. A partir donc de l’application déjà opérationnelle, vous aller pouvoir identifier les factures de Conakry Terminal que vous souhaiter payer et vous aller pouvoir donc posséder à plusieurs paiements. On sait qu’il y a des contraintes, ce n’est pas facile mais on continue de travailler sur les autres contraintes. Sachez que la situation, vous allez pouvoir faire votre transaction avec le niveau de sécurité, vous allez retrouvez le parcours que vous aviez avant mais sous une forme dématérialisée ou forme digitale », dira-t-il.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Quand le paiement est effectif sur votre téléphone, vous avez un retour d’information ou un SMS qui vous indique que vos factures sont payées. A partir de ce moment là, vous avez juste à faire la queue pour le guichet bon à délivrer pour la suite de vos opérations pour la livraison des conteneurs. Aujourd’hui, pour décongestionner les guichets de Conakry Terminal, Conakry Terminal lance cette opération de possibilité de payer avec une application Orange Money qui permet de gagner du temps…»

Selon un agent d’Orange Guinée, c’est un service très simple qui vient d’être lancé en faveur des clients. « C’est un service qui est très simple. Le client avec son Smartphone a la possibilité d’utiliser son compte Orange Money pour pouvoir faire le paiement. »

Quant aux clients présents, ils ont unanimement salué cette innovation de Conakry Terminal qui, selon eux, leur seront avantageux en termes de temps. « Nous disons bravo à Conakry Terminal pour cette innovation et leur disons de rendre la solution toujours performante en vue d’éviter tout dérapage qui pourrait arriver », nous a confié un client.

Youssouf Keita