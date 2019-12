Paiement des indemnités : voici la lettre de réclamation que les députés de l’opposition ont adressée Kondiano

COPIE- Les députés de l’opposition ont adressé depuis le 11 décembre dernier une lettre de réclamation de leurs indemnités. Dans cette correspondance dont copie a été transmise à Mediaguinee, signée des présidents des groupes parlementaires Libéral démocrate et Alliance républicaine -Dr Fodé Oussou Fofana et Bakary Goyo Zoumanigui- les députés ont expliqué que « la suspension de notre participation aux travaux de l’assemblée nationale était simplement une façon pour nous de marquer notre indignation face aux multiples violations des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit observées dans notre pays. Il va s’en dire qu’en application du règlement intérieur, cette suspension ne doit avoir pour effet que le non-paiement aux députés concernés de la prime de session au prorata des jours d’absence aux travaux de l’assemblée nationale”. Lettre…

Mediaguinee