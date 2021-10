Palais de justice de Kankan : c’est parti pour le procès en appel de Nanfo Ismaël Diaby

Condamné à 12 mois de prison dont six (6) fermes et 6 autres avec sursis assortis du paiement d’une amende de 500 000 fg par le tribunal de première instance de Kankan au mois de mai dernier, le procès en appel de Nanfo Ismaël Diaby se tient maintenant au palais de justice de Kankan.

Ce promoteur et vulgarisateur de l’écriture N’ko, a été arrêté le 13 mai dernier à son domicile alors qu’il dirigeait la grande prière de l’Aïd el fitr avec sa famille et certains de ses fidèles. Il a été reconnu coupable en première instance le 26 mai dernier pour troubles apportés par son ministère de culte et manquement aux dispositions des articles 698 et 991 du code pénal guinéen.

Les débats entre les deux parties ont commencé et se poursuivent au palais de justice de Kankan.

Nous y reviendrons !

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan