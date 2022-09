Palais : la famille Conté remercie Doumbouya pour avoir donné le nom de son enfant à Lansana…

À la suite de l’acte humain et honorifique posé par le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, en baptisant son nouveau-né du nom de l’ancien président guinéen Général Lansana CONTE, la famille Conté et ses proches ne sont pas restés insensibles au geste et n’ont pas voulu attendre longtemps pour venir faire part de leur reconnaissance et de leur profonde gratitude au Président de la Transition Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

La rencontre s’est tenue ce vendredi 23 septembre 2022 au palais Mohammed V en présence du Ministre Secrétaire Général de la Présidence, Colonel Amara CAMARA, du ministre Directeur de Cabinet à la Présidence Dr Djiba DIAKITE et du Ministre de de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire.

Faisant preuve de gratitude et de Reconnaissance à l’endroit du Chef Suprême des Armées, les intervenants au nom de la famille du défunt, le Général Lansana CONTÉ, ont exprimé toute la joie de la famille face à la nouvelle qui les ravit et les enchante.

Pour le Général à la retraite Maturin BANGOURA qui a conduit la délégation, cet acte est une illustration parmi tant d’autres posés par le Président de la Transition depuis le 05 septembre 2021 non seulement en hommage à feu Général CONTÉ, mais aussi et surtout en faveur de sa famille.

C’est sur cette même lancée que le sage et patriarche de la Basse Guinée El hadj Sekhouna SOUMAH a pris la parole pour magnifier les grands actes posés par l’homme du 05 septembre 2021.

L’ancien ministre Fodé BANGOURA, ne s’est pas fait conter l’évènement. Il a également témoigné de la reconnaissance de toute la famille et des proches de feu Général Lansana CONTE au Colonel Mamadi DOUMBOUYA pour avoir une fois de plus pensé à l’ancien président CONTÉ.

Le chef de l’Etat s’est réjoui de cette visite et dit avoir reconnu à l’homme, tout son humanisme, son courage et sa bravoure. Pour le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, baptiser son enfant du nom de l’ancien président Général Lansana CONTE, est un devoir de mémoire.

DCI- PRG