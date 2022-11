Palais M5: le président Doumbouya décore 37 personnalités, dont Diallo Souleymane

En reconnaissance de leur dévouement et services rendus à la Nation, le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a élevé 37 personnalités civiles et militaires aux différents grades de l’Ordre National du Mérite de la République de Guinée.



Des actes pris par le Chef de l’Etat à travers une série de décrets publiés le 31 octobre dernier à la veille de la commémoration du 64ème anniversaire de la création de l’Armée guinéenne.

Ces personnalités étaient au Palais Mohammed V ce vendredi 4 novembre 2022 pour recevoir leurs distinctions honorifiques.

La cérémonie qui a commencé par une lecture des décrets faite par le Secrétaire Général de la Chancellerie des Ordres Nationaux de Guinée, Me Amara Bangoura, a été présidée par le Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya, Grand Maître des Ordres de Guinée.

Elle s’est déroulée en présence des membres du Cabinet civil et militaire de la Présidence de la République, du Premier ministre Dr Bernand Goumou, quelques ministres, la haute hiérarchie militaire, le Procureur près la Cour suprême.

Ainsi sept personnalités sont élevées à la Dignité de Grands Officiers de l’Ordre National du Kolatier, premier du genre en Guinée. Il s’agit de Elhadj Mamadou Saliou Camara,Grand Imam de la Mosquée Fayçal, Monseigneur Vincent Koulibaly, Archevêque de l’Eglise Catholique de Guinée, Monsieur Jacques Boston, Archevêque de la Province Interne de l’Eglise Anglicane de Guinée, Hadja Aicha Bah (promotrice de la paix), Palm Académique des Nations Unies, Elhadj Dieriba Diaby promoteur de la paix, Elhadj Cheich Souleymane Sidibé, promoteur de la paix, M. Souleymane Diallo, Administrateur général du Groupe de presse Lynx-Lance.

Quatre hauts cadres ont été élevés à la Dignité de Grands Officiers de l’Ordre National du Mérite. Ce sont M. Mamadou Sylla (Syma), magistrat à la retraite, ex-président de la Cour suprême, Mme Yayé Ramatoulaye Diallo, magistrate à la retraite, ex-membre de la Cour suprême, M. Sakouba Kourala Kéita, magistrat à la retraite, ex-membre de la Cour suprême, feu Robert Guilao, magistrat, ancien membre de la Cour suprême.

Sur le plan culturel, le Président-Colonel Mamadi Doumbouya a nommé par décret, deux artistes guinéens au Grade de Commandeurs de l’Ordre National du Mérite. Il s’agit de Hadja Binta Laly Sow, artiste musicienne et Abdoulaye Sawpith alias Bras Cassé, artiste musicien. Ces artistes reçoivent ces distinctions honorifiques en reconnaissance des éminents services rendus à la Nation pour l’émancipation de la culture guinéenne et africaine.

Pour ses éminents services rendus à la Nation, le Président de la Transition a par la même occasion élevé le Colonel Amara Camara, Ministre Secrétaire Général et Porte-parole de la Présidence, à la Dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite de la République de Guinée.

Même distinction pour la Générale à la retraite Mmahawa Sylla, Gouverneure de la ville de Conakry.

Ces distinctions honorifiques visent aussi les Forces de défense et de sécurité. Dix officiers supérieurs ont été élevés à la Dignité de Grands Officiers de l’Ordre National du Mérite. Il s’agit de : Général de Brigade David Haba, Directeur de Cabinet du Ministère Délégué à la Défense, Général de Brigade Sadiba Koulibaly, Chef d’Etat-major Général des Armées, Général de Brigade Ahmed Mohamed Oury Diallo, Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, Général de Brigade Abdoulaye Kéita, Inspecteur général des Forces Armées, Général de Brigade Balla Samoura, Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur de la Justice Militaire, Général de Brigade Balla 1 Koivogui, Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre, Général de Brigade Aérienne Yakhouba Touré, Chef d’Eta-major de l’Armée de l’Air, Contre-Amiral Mamadou Yaya Diallo, Chef d’Etat-major de l’Armée de Mer, Contrôleur Général de Police Abdoulaye Sampil, Directeur Général de la Police Nationale, Général de Brigade des Douanes Moussa Camara, Directeur Général de la Douane Nationale.

Les membres du Conseil de l’Ordre national du Mérite ont été aussi gratifiés par le Chef de l’Etat.

1-Il s’agit de Mme Joséphine Léno, ancien ministre élevé à la Dignité de Grand Officier de l’Ordre National du Mérite.

2-M. Sékou Legros Camara, artiste musicien élevé au Grade de Commandeur de l’Ordre National du Mérite.

3-Pr Mamadou Bobo Diallo, médecin élevé au Grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite.

4-Me Amara Bangoura, Secrétaire général de la Grande Chancellerie nommé au Grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Au nom des récipiendaires, le premier Imam de la Grande Mosquée Fayçal, Elhadj Mamadou Saliou Camara et Monseigneur Jacques Boston ont remercié le Chef de l’Etat, Grand Maitre des Ordres Nationaux de Guinée, pour ces honneurs et formulé des prières et bénédictions pour une transition réussie et apaisée.

La cérémonie a pris fin par un banquet offert par le Chef de l’Etat aux récipiendaires.

𝗗𝗖𝗜-𝗣𝗥𝗚

