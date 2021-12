Palais Mohammed V : anniversaire du président et du fils

Un 23 décembre, naquit à Kankan, 2è ville de Guinée, Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le 5 septembre dernier.

Hier, à l’imposant Palais Mohammed V de Kaloum qui fait désormais office de Présidence de la République, le colonel a fêté avec sa famille son anniversaire, qui coïncide avec celui de son fils.

Loin des regards indiscrets, la Première dame Lauriane Darboux et enfants ont aidé le mari et le papa à souffler ses bougies. Le tout arrosé par les belles chansons de DjélyKaba Bintou.

Joyeux anniversaire, mister President!