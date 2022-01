Palais Mohammed V : le chef de l’Etat rencontre acteurs de la société civile, opérateurs économiques…

Dans sa démarche pour une transition réussie et inclusive, le Chef de l’État Colonel Mamadi Doumbouya a reçu ce vendredi, 14 janvier 2022 au Palais Mohammed V, les opérateurs économiques, le patronat, les organisations de la société civile, le syndicat et les organisations socio-professionnelles et consulaires autour d’un déjeuner d’échange.



Après avoir exprimé ses vœux de nouvel an aux organisations socio-économiques présentes, le président de la Transition est revenu sur les motifs de sa démarche qui se veut inclusive et méthodique. Il les a invitées à harmoniser leurs efforts pour contribuer efficacement à la refondation de l’État guinéen.



Pour le Chef de l’Etat, l’harmonisation des points de vue et l’impératif d’œuvrer pour la réussite de cette transition devraient inspirer les uns et les autres dans les prises de position et de décision.

Il s’est aussi engagé à prendre toutes les dispositions pour la redynamisation de toutes les structures indispensables à la réforme de l’assise institutionnelle du pays.

Communication Présidence