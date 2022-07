Paname Reggae Festival: Takana Zion en concert au Cabaret Sauvage !

Le meilleur reggaeman africain de l’année va se produire dans quelques jours à Paris, la capitale française. Takana Zion sera en concert, le mercredi 27 juillet 2022 au Cabaret Sauvage qui fête cette année, ses 25 ans d’existence.

Cette participation s’inscrit dans le cadre du Paname Reggae Festival prévu du 27 au 31 juillet prochain. Takana Zion va ouvrir le bal de ce rendez-vous musical. Anthony B, Elephant Man, Jah Mason, Queen Ifrica et bien d’autres seront de la partie.

À la conquête de son premier disque d’Or, Takana Zion va une fois encore demontrer son potentiel vocal et musical au public de l’exagone. Mashuigui va interpréter plusieurs titres de son dernier disque « Human Supremacy » qui lui a valu, (ndrl: le prix du meilleur reggaeman africain de l’année aux Victoires de la musique Reggae, il ya quelques mois en France) et revisiter quelques classiques de son riche repertoire nous confie un de ses proches collaborateurs.

Auteur, compositeur et interprète de six albums à l’international, plusieurs volumes de Black Mafia et singles en Guinée, le plus adulé des chanteurs guinéens a illuminé le 2 juillet dernier, la scène du Festival Niort sur Erdre à Nantes (France) devant des milliers de spectateurs et fans de la musique de Bob Marley.

Le Cabaret Sauvage est une salle de spectacle qui a été inauguré en 1997 et entièrement renové en 2019. Il compte 600 personnes assises et 1200 personnes debout. Angeline Kidjo, Anthony B, Khaleb, Johny Clarke, Annie Chancel « Sheila », Ky-Mani Marley, Kaaris et Takana Zion s’y étaient produits.

Bon spectacle à Takana Zion !

Aly Bongo LENO