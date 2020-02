Papa Koly sur le couplage du référendum et législatives : ‘’ça va coûter moins cher’’

Hier, le président Alpha Condé a convoqué le corps électoral pour le 1er mars prochain au compte du référendum constitutionnel qui sera couplé aux législatives. Pour Papa Koly Kourouma, ministre de l’Hydraulique et directeur national de campagne du RPG Arc-en-ciel, interrogé par RFI, coupler les deux scrutins va coûter moins cher à l’Etat.

« Sur le plan économique, ça va coûter moins cher et ça va faciliter la mobilisation des militants. On n’a pas deux campagnes à faire. On mobilise les militants pour deux scrutins en même temps », dit-il sur RFI. Ajoutant que « ce n’est pas une manœuvre politicienne ». Poursuivant, il souligne qu’il s’agit de deux scrutins indépendants l’un de l’autre. « Les gens sont libres de leur choix. C’est pourquoi d’ailleurs, on dit “coupler”. Ce n’est pas les mêmes élections, ce sont des urnes différentes. Donc a le choix d’aller ou de ne pas aller. », confie-il à la radio française.

Mohamed Cissé