Papa Sangaré du tristement célèbre gang de 1995 est décédé !!!

Son nom était presque connu dans tous les foyers de Guinée. Sory Sangaré, ce natif de Kankan du tristement célèbre gang de 1995 est décédé ce dimanche, 24 juillet à l’hôpital Jean-Paul II de Conakry des suites d’un cancer. Il avait 57 ans.

Feu Papa Sangaré à l’hôpital…

Ce maître des opérations nocturnes à Conakry et environs sous le règne du president Lansana Conté, souvent cité par le célèbre Mathias Léno avait été condamné par la Justice en 1996 à la réclusion criminelle à perpétuité.

Discret, craint, respecté et champion dans le braquage et autres vols à main armée, Papa Sangaré était pour la bande à Mathias l’un des plus aguerris et pouvait atteindre souvent sa cible sans tirer un seul coup de feu. Leur procès avait été retransmis à la télévision nationale et montré la décadence de l’Etat face à la montée du grand banditisme dans le pays.

Après « le général » Kalil, Mathias, Végas, Papa Sangaré aussi s’éteint, laissant derrière lui beaucoup de familles endeuillées.

