Pâques/Dr Dansa aux chrétiens : « le CNT doit se faire l’écho de vos préoccupations »

A l’occasion de la célébration de Pâques ce dimanche 17 avril, le Président du Conseil national de la transition (CNT) a communié avec les fidèles chrétiens de l’église évangélique de Entag Fassa, dans la commune de Matoto. Dr Dansa Kourouma à mis l’occasion à profit, pour adresser un message fort à la communauté chrétienne de Guinée.





D’entrée de jeu, le premier responsable du CNT, a tout d’abord tenu à remercier ses hôtes pour l’invitation en ce jour de commémoration de la résurrection de Jésus-Christ.



Vêtu d’un boubou blanc, et dressé à l’autel de l’église, Dr Dansa a rappelé que l’organe qu’il dirige est pour tous les Guinéens sans aucune exception. Il a ensuite invité les fidèles chrétiens, à considère le CNT comme leur maison et a indiqué que cette institution se doit d’être à leur écoute.





« Le Conseil National de la Transition se destine à tous les guinéens et à toutes les guinéennes, sans exception de leurs régions, de leurs ethnies, ni même de leurs religions. Nous avons été commis à un sacerdoce qui commence par le peuple et finit par le peuple. Le CNT doit venir à vous. Le CNT doit vous entendre. Le CNT doit se faire l’écho de vos préoccupations. Et à ce titre, l’église de Guinée ne peut, ni ne doit se poster en marginale. L’église de Guinée a une histoire forte et remarquable. J’ai pu, en tant que Président du CNOSC-G, observer la valeur de sa contribution et la noblesse de ses postures. Je vous prie donc ici, solennellement, de considérer le CNT comme votre maison, comme la maison de tous les guinéens… »





Le chef de l’organe législatif de la transition a terminé son discours par des souhaits de bonne fête aux fidèles chrétiens réunis et à toute la communauté chrétienne.



Actujeune.com