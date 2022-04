Pâques. Mgr Vincent Koulibaly: « prions aussi pour le président de la transition, pour le CNRD… »

Cette fête symbolise le passage de Jésus Christ de la mort à la vie, c’est-à-dire la résurrection du Christ. A la cathédrale Sainte Marie de Conakry, elle été célébrée par l’archevêque Vincent Koulibaly en présence de beaucoup de fidèles chrétiens catholiques.

A l’entame de son homelie, l’archevêque a rappelé à ses fidèles la signification de la pâques. « Ce jour est un jour de fête, une journée de joie. Alléluia. Pâques signifie passage. Il s’agit du passage des ténèbres à la lumière, du passage de la mort à la vie. Jésus est le premier à faire ce passage. Telle est la foi de l’Eglise. Pâques est la fête de la lumière, la fête de la vie, la fête de la joie. C’est aussi la fête de l’espérance ou encore la fête de la paix. Le chrétien est convaincu que le manque de paix ne disparaîtra pas sans le travail de chacun et chacune d’entre nous. La paix commence par la conversion des cœurs car c’est dans le cœur des personnes que germe tout le bien et tout le mal que nous voyons dans le monde: guerre, injustice, assassinat, corruption etc. Travailler pour la paix c’est des efforts sur soi même pour acquérir comme le disait le pape Saint-Jean Paul 2 la capacité d’être attentif à son frère, la capacité de voir surtout ce qu’il y a de positif dans l’autre et de savoir donner une place à son frère en portant les fardeaux des uns des autres et en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, défiance, jalousie. Notre foi en la résurrection de Jésus nous pousse à aller vers les autres pour témoignage de Jésus ressuscité », a-t-il enseigné.

Poursuivant son enseignement, Monseigneur Vincent Koulibaly a d’abord prié pour les fidèles musulmans qui sont encore en pénitence, avant de rappeler que cette année, la célébration de la fête de Pâques à coïncidé avec les assises nationales.

« Frères et soeurs, au moment où nous célébrons la fête Pâques, nos frères musulmans continuent toujours le temps de jeûne, de prière et de miséricorde. Nous prions pour eux pour que Dieu leur donne en abondance les grâces et les bénédictions qu’il accorde à ceux qui se tournent vers lui pendant le ramadan et que ses grâces et ses bénédictions descendent aussi sur notre pays, sur tous les Guinéens. La célébration de la fête de Pâques coïncide aussi cette année avec la tenue des assises nationales pour la vérité et le pardon lancées officiellement le 22 mars 2022 par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. L’objectif de ces assises nationales est d’offrir une plate-forme d’écoute où les populations guinéennes pourront s’exprimer pour faire émerger les graves dysfonctionnements qui entravent aujourd’hui le bon vivre ensemble. Ensuite de favoriser l’application du concensus national pour une société apaisée concourant à la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Et dans cette dynamique jeter les bases du processus de réconciliation nationale en Guinée. Il s’agit des assises nationales dénommées Journées de vérité et de pardon pour le traitement des contentieux de notre passé douloureux, en acceptant de nous écouter et de nous pardonner afin de libérer nos cœurs et nos esprits. Elles permettront ainsi de faire naître dans nos communes, nos préfectures et sous-préfectures un esprit d’empathie et d’amour afin de briser les murs épais et solides de la haine et de la méfiance en vue de cultiver un esprit de tolérance et cohabitation pacifique », a-t-il indiqué.

Pour terminer, l’archevêque a lancé un message de paix à l’endroit des fidèles chrétiens avant de prier pour les Guinéens, les dirigeants et pour la paix en Guinée.

« J’invite tous les chrétiens de Guinée à acquérir favorablement aujourd’hui ce beau message pour la paix et l’unité de notre pays parce que Pâques, c’est le passage des ténèbres à la lumière. Le passage de la haine à l’amour et à la paix. J’invite aussi tous les compatriotes à s’engager résolument sur ce chemin de la préservation du vivre ensemble et de la prévention des conflits. Prions intensivement frères et sœurs pour que Dieu à l’occasion de cette fête de Pâques donne à tous les Guinéens la grâce de s’aimer et d’aimer leur pays en vérité. Ainsi nous pourons travailler ensemble pour redonner à notre maison Guinée son intégrité et sa beauté d’antan . Prions aussi pour le président de la transition, pour le CNRD et pour les membres du gouvernement pour que Dieu les bénisse et soutienne leurs efforts quotidiens pour la paix, l’unité et le développement véritable de notre pays. Que Dieu nous bénisse ».

Christine Finda Kamano

