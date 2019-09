Parier sur les matchs du championnat d’Italie 

Aujourd’hui il y a beaucoup d’agences de bookmakers, mais seulement sur le site https://1xbet.cm/fr/ vous pouvez trouver beaucoup d’événements sportifs avec des coefficients élevés. Le retrait de fonds s’effectue en quelques minutes, les comptes des joueurs ne sont pas bloqués.

Les paris de football sont les plus populaires sur le site. La plupart des utilisateurs préfèrent faire des prédictions pour le championnat italien. Dans cette ligue, des équipes fortes et des bons footballeurs jouent.

Il y a eu un changement de leader au cours de la dernière tournée. Le champion en titre du pays, la « Juventus », a chuté de la première place, qu’il gardait plus d’un an. Il a été remplacé par « l’Inter ». L’équipe d’Antonio Conte a parfaitement commencé la saison en remportant tous les matchs.

Ce fut un excellent début pour le « Bologne FC 1909 ». Au premier tour, ils ont eu un programme assez simple – des matches contre des nouveaux venus de la première division. En conséquence, l’équipe a obtenu 7 points sur 9 possibles.

La « UC Sampdoria » ne peut pas marquer ses premiers points. Pendant la basse saison estivale, l’équipe a vendu ses leaders – Dennis Praet et Joachim Andersen. Cela a affecté les résultats du club, qui a perdu les 3 tours de départ.

La « Fiorentina » n’a pas non plus obtenu les meilleurs résultats. L’équipe est dans la zone de départ avec un point. Mais le dernier tour inspire confiance aux supporters, puisque « La Viola » a fait un match nul contre la « Juventus ». Les paris sur le football peuvent être placés non seulement en ligne. La possibilité de 1xBet – live score parions sport est prévue. Des retransmissions en direct des matchs et des statistiques détaillées ont été créées pour aider les joueurs.

Les parions tennis de qualité

Chaque jour, un grand nombre de matchs de tennis ont lieu sur les différents continents du monde. Il s’agit de jeux ATP (Association of Tennis Professionals), WTA (Women’s Tennis Association) et ITF (International Tennis Federation). Vous pouvez faire les parions tennis http://1xbet.com/line/Tennis/ à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone portable.

La sensation principale des derniers jours dans le monde du tennis est la joueuse de tennis de 19 ans Bianca Andreescu. La Canadienne a remporté son premier Grand Chelem – l’US Open 2019. Avant le tournoi, la joueuse de tennis n’était pas une favorite, mais après avoir atteint la finale, elle s’est fait connaître dans le monde entier. En route vers le trophée convoité, Andreescu a battu ces rivales:

Taylor Townsend. Elise Mertens. Belinda Bencic. Serena Williams.

Cette victoire a suscité beaucoup d’enthousiasme au Canada. L’une des rues du pays porte le nom d’une sportive locale. Grâce aux bonus 1xBet attrayants, vous pouvez faire des parions de tennis sans aucun risque pour votre portefeuille. Les conditions détaillées des promotions sont disponibles sur le site officiel de l’agence de bookmakers.