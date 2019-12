Paris : c’est parti pour le projet « la Guinée au Zénith »

La structure Horizon Sound Système a procédé au lancement officiel du projet « La Guinée au Zénith ». Cette cérémonie qui a eu lieu samedi 21 décembre dernier a mobilisé plusieurs personnalités notamment des diplomates, littéraires, artistes et journalistes dans un complexe hôtelier à Paris.

Selon les organisateurs, ce projet « La Guinée au Zénith » qui aura lieu le 19 septembre 2020 dans la mythique salle du Zénith de Paris a pour objectif de redorer l’image de la Guinée à l’international et de faire briller la culture Guinéenne partout dans le monde.

Le représentant de l’ambassadeur de la république de Guinée a salué l’audace de l’équipe initiatrice de l’événement avant d’appeler tous les Guinéens à œuvrer pour sa réussite.

« Je suis heureux de constater maintenant que ce sont les jeunes même qui pensent à faire connaître les valeurs de la Guinée à l’international, et la meilleure façon de le faire c’est à travers sa culture. Donc je pense que ce projet mérite d’être accompagné car s’il réussit c’est la Guinée qui va gagner, c’est son image qui sera valorisée. C’est pourquoi j’appelle tous les guinéens partout où ils sont d’accompagner cette jeune équipe pour la réussite du projet la Guinée au Zénith », lance le général Aboubacar Biro Condé.

Pour sa part, Sansy Kaba, directeur de l’harmattan Guinée et patron de Conakry Capitale mondiale du livre, partenaire de la Guinée promet d’accompagner la structure Horizon Sound Système pour la réussite du projet. Une façon pour lui d’inciter davantage les jeunes à s’intéresser à la culture et à la lecture.

Jusque-là les activités réalisées dans le cadre du projet « La Guinée au Zénith » ont été financées par la structure Horizon Sound système. Mais pour la réussite de l’événement, les organisateurs comptent sur des financements publics et privés

« Nous remercions toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister au lancement officiel du projet la Guinée au Zénith. Nous profitons de cette occasion pour solliciter le soutien de toutes les entreprises, les organismes publics et privés à accompagner l’événement », lance Aissatou Tounkara responsable partenariat, sponsoring et relations extérieures du projet.

Toutes et tous le 19 septembre 2020 dans la mythique salle du Zénith Paris la Villette pour magnifier la culture guinéenne. Mais d’ici là, il faut préciser que la billetterie est d’ores et déjà disponible sur tous les réseaux Francebillet (Carrefour, Fnac, vente privée, etc.)

https://www.panda-ticket.com/fr/products/169460/la-guinee-au-zenith

Fatoumata Dalanda Bah, Paris