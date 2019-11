Paris : Ibrahima Diallo rencontre SORO, ‘’un destin pour la Côte d’Ivoire’’

Rencontre cet après-midi à Paris du journaliste et écrivain guinéen ibrahima DIALLO avec Guillaume SORO.

Une redécouverte d’un Homme nouveau, d’un Africain entier dont le visage incarne le pardon et la personnalité, le rassemblement et la netteté dans la vision.

Il lui a présenté l’essai : SORO, un destin pour la Côte d’Ivoire. Notre œuvre commune, rendue possible par sa grande contribution pour sa réussite.

Ce livre qui éclaire et instruit par les témoignages, inspirations et dires de l’ensemble des collaborateurs sera bientôt dédicacé à Conakry et à Abidjan, puis dans d’autres villes.

SORO, Un destin pour la Côte d’Ivoire. A lire ABSOLUMENT !!!