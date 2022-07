Paris. « La Guinée recule… »- Les petites confidences de Halimatou Dalein…

Depuis Paris, la capitale française où elle se trouve présentement, Hadja Halimatou Dalein, épouse de Cellou Dalein Diallo, leader de l’UFDG a brisé le silence. A l’en croire, ils (Cellou et proches) sont actuellement victimes d’un acharnement de la part des autorités du pays. C’était avec Kumpital…

On ne se laissera pas faire parce que ce ne sont pas des gens légitimes

« Mon état d’esprit par rapport à cette situation, vous savez que dans la vie, quand tu as la conscience tranquille, tu es bien dans ta peau. Actuellement, nous sommes victimes d’un acharnement. On n’aurait pas cru qu’après Alpha Condé, qu’on allait encore subir une situation pareille. Donc on est vraiment désolés. Pas pour nous, mais pour la Guinée qui recule. Parce que ça, c’est un recul. Donc notre état d’esprit, c’est pour continuer le combat. On ne se laissera pas faire parce que ce ne sont pas des gens légitimes. On va continuer le combat pour que la Guinée soit un pays comme le dit Elhadj Cellou, unie pour servir tout le monde.

On n’a pas besoin de dire aux militants de l’UFDG de se remobiliser, ils sont déjà mobilisés…

Avant de lancer un message pour remobiliser les militants, je suis très fière de constater la constance et la conviction des militants de l’UFDG. Parce qu’ils n’ont pas reculé, ils sont toujours là, constants. Donc l’heure est à la remobilisation surtout avec beaucoup de convictions. On est déjà convaincus, mais avec beaucoup plus. Parce qu’on est face, je ne dirais pas une dictature, mais je ne sais pas quel est le mot qu’il faut? On n’a même pas besoin de dire aux militants de l’UFDG de se remobiliser, ils sont déjà mobilisés et remobilisés. Il faut surtout les féliciter et les encourager parce que quand tu dis à quelqu’un fait ça, alors qu’il est en train de le faire, c’est pour minimiser ce qu’il fait. Ils sont déjà remobilisés et ils sont déjà déterminés pour ce que nous faisons. Donc moi je saisi cette occasion pour leur dire félicitation et merci pour ce que vous faites et nous comptons entièrement sur vous. J’avoue qu’après une longue absence en France, je n’ai pas eu assez de temps pour avoir un contact avec les responsables du parti. J’avais pris beaucoup de rendez-vous médicaux pour voir si je peux encore continuer le combat, si mes batteries sont encore en phase de charge. Donc je n’ai pas eu le temps mais je sais que j’observe et je vois ce qui se passe. Félicitation aux membres de la fédération UFDG France pour ce qu’ils font.

Démolition de la maison de Dixinn…

Vous savez, quand on est musulman-là, parfois il y a des situations qui arrivent, qui tombent sur toi et tu prends Dieu. Cette maison, je peux dire qu’elle a été acquise dans des bonnes conditions. Moi personnellement, j’ai demandé à Lansana Conté [ancien president guinéen] un jour, il était chez nous à Dixinn. Je lui ai dit président, vous avez vu notre maison ? J’ai dit est-ce que vous pouvez nous céder cette maison ? Il a dit oui, c’est un hangar ici. C’est comme ça que tout a commencé. Et je connais la légitimité de cette maison par rapport à nous. Donc le patrimoine bâti nous a adressé des courriers pour me dire que dorénavant la maison nous appartient. Si ce même patrimoine bâti nous envoie des courriers pour dire que la maison ne nous appartient pas, on va où ? C’est désolant. Ils nous ont demandé de sortir de cette maison. J’avoue que Elhadj Cellou n’a pas su que j’ai déménagé, aucun voisin n’a vu un bagage sortir de la maison. J’ai déménagé sans aucune personne ne voit un seul colis sortir de la maison. Elhadj est venu, il a constaté qu’on a pris quelques affaires, on a laissé d’autres et il était surpris. Nous sommes partis parce que ce sont eux l’Etat, ils sont forts. Ils nous ont demandé de partir le 28 à 10 heures, nous sommes sortis à 9h30. Arrivés à Hamdallaye, on a rencontré un cortège, on était dans la voiture et j’ai dit à Elhadj : ah ! ils vont chez nous. Il a dit non ! Mais tout ce cortège-là ils vont aller faire quoi chez nous ? Quelques minutes après, on m’appelle pour me dire qu’ils sont arrivés à Dixinn chez nous. On a vécu ça comme ça et puis, on a eu le soutien de tout le monde. Si je dis le tout, c’est tout le monde y compris les militants du RPG. Ils sont venus nous voir, complètement concernés par ça. Et quelques jours après, on voit la maison détruite alors que le dossier est pendant à la justice. Donc, c’est pour cela que j’ai dit tout à l’heure que notre pays recule complètement. Moi particulièrement ça m’a fait mal, mais je suis forte, et je tiens.

Convocation de Cellou Dalein à la CRIEF

Je ne sais pas, c’est aux avocats et à monsieur Cellou Dalein de décider. Je sais qu’il a les mains propres, parce que je suis la plus proche pour savoir s’il a les mains propres.

Christine Finda