Paris : Lil Sacko, auteur du titre « zapata » attendu au festival karawal !

Le concepteur du titre à succès « zapata » a le vent en poupe en Guinée depuis la sortie de son dernier single, il y a plus d’un mois. Lil Sacko, c’est de lui qu’il s’agit est attendu sur la scène du festival karawal, ce samedi 23 juillet 2022 dans la banlieue parisienne.

Coléah Dimedy comme il se surnomme va enchaîner les prestations les 28, 29 et 30 juillet prochains au Maroc respectivement à Casablanca, Rabat et Marrakech. Le chanteur à la voix « d’acier » va boucler la première partie de sa tournée promotionnelle, le 6 août 2022 au « Take Over » dans la ville de Lille en France.

Deuxième lead vocal du groupe urbain Instinct Killers, Lil Sacko compte présenter en décembre prochain, son premier album solo lors d’un grand concert à Conakry.

Il faut rappeler que l’interprètation du hit Zapata par Lil Sacko a été bien accueilli par le public du Bataclan samedi dernier, au concert de son compatriote Djanii Alfa.

Aly Bongo LENO