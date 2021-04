Paris : Macron invite plusieurs chefs d’Etat dont Alpha Condé, en mai

Paris, la capitale française organise le 18 mai prochain le sommet sur le financement des économies africaines, éprouvées par la pandémie de covid-19.

Selon l’hebdomadaire Jeune Afrique (JA) qui a donné l’information, Emmanuel Macron a invité à cette rencontre plusieurs chefs d’État du continent africain dont le Guinéen Alpha Condé.

“Objectif affiché de l’Élysée : « donner un gros ballon d’oxygène » aux pays du continent pour surmonter la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19”, informe JA qui renseigne que l’Ivoirien Alassane Ouattara, le Sénégalais Macky Sall, le Congolais Félix Tshisekedi, le Nigérian Muhammadu Buhari, le Rwandais Paul Kagame, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, l’Angolais João Lourenço, le Kényan Uhuru Kenyatta, le Congolais Denis Sassou Nguesso ou encore Moussa Faki Mahamat de la Commission de l’UA et Akinwumi Adesina de la Banque africaine de développement (BAD) sont tous conviés à ce sommet. Ainsi que des dirigeants européens et représentants de pays du G7, du G20 et d’institutions internationales.

