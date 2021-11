Paris : Sékouba Konaté rencontre l’ambassadeur Amara Camara

Face à la campagne de médisance, de calomnie et de diffamation et d’animosité sans filtre qui le vise, malgré son bilan flatteur et les nombreuses réformes en cours à l’ambassade de Guinée en France, le maître du 51 rue de la Faisanderie continue de bénéficier de soutiens de ses concitoyens de tous les bords politiques et de toutes les régions du pays.



Amara Camara peut aussi compter sur le soutien inconditionnel de l’ancien président de la transition. Pour la première fois, depuis son arrivée en France, courant septembre 2016, le général Sékouba Konaté a rendu une visite de courtoisie, mercredi, à l’ambassadeur Amara Camara.

Accompagné de son épouse, la Franco-américaine, Mariama Sacko Konaté, le » Tigre » a profité de cette visite au 51 rue de la Faisanderie, dans le très huppé 16e arrondissement de Paris, pour apporter clairement son soutien à l’ancien haut fonctionnaire de l’ Unesco, aux commandes de l’ambassade de Guinée dans l’ Hexagone depuis mars 2011.

» Je suis venu ici tout simplement pour rendre visite à monsieur l’ambassadeur et lui apporter mon soutien. On peut ne pas aimer monsieur Camara. Mais, il faut reconnaître que ce grand commis de l’ Etat a fait montre d’intégrité, de patriotisme, de réalisme et de pragmatisme dans sa gestion de l’ambassade. Monsieur Camara a uni les Guinéens de France. Il a ouvert les portes de l’ambassade à tous les Guinéens. Il a tué l’ethnocentrisme en Guinée. Il a travaillé dans l’intérêt de ses concitoyens qui résident en France. Je pense qu’on doit arrêter de combattre, par haine, des cadres compétents et intègres comme monsieur Amara Camara. Ce sont des gens à encourager. Monsieur Amara Camara va beaucoup aider les président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya, dans son combat pour rassembler et unir les Guinéens », a indiqué l’ancien numéro 3 du Conseil National pour la Démocratie et le Développement, le général Sékouba Konaté.

De la rénovation au réaménagement des locaux, au rétablissement de la confiance entre la communauté et l’ambassade, en passant par la mesure salvatrice liée à la facilitation d’obtention des documents de voyage, le natif de Kankan a, non sans fierté, un bilan à faire valoir, face au tribunal de l’ histoire.

Autant d’actes qui ont séduit l’ancien président de la transition, le général Konaté qui, rappelons-le, ne se déplace jamais pour rendre visite à n’importe qui.

Avec Nouvelledeguinee.com