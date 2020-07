Parlement : ‘’comparativement à l’autre assemblée, l’opposition actuelle est coriace’’ (Amadou Damaro)

A l’occasion d’une conférence de presse organisée à la suite de la clôture de la session inaugurale de la 9ème législature, le président de l’Assemblée nationale Camara n’a pas manqué d’éloges à l’endroit de la nouvelle opposition.

Selon l’honorable Amadou Damaro, cette nouvelle opposition qui n’occupe que 35 sièges sur les 114 est une opposition d’utilité publique.

« On a une assemblée totalement différente de la dernière, au moins à deux titres. Premièrement, la qualité des ressources humaines, le niveau est nettement plus élevé, ce qui est appréciable. L’assiduité au travail, les dossiers sont effectivement étudiés et ce qui nous sanctionnait avant les débats de notre technique, les uns et les autres produisent non seulement à l’attention du président de l’assemblée mais aussi à l’attention des collègues qui sont dans les commissions avec eux. Il y a deuxièmement, même si je l’ai toujours dit, l’opposition est d’utilité publique parce que c’est dans les débats contradictoires que jaillissent la vérité. Comparativement à l’autre assemblée, l’opposition actuelle est coriace. L’opposition critique mais dans son rôle, elle suggère aussi. Ce qui fait de cette opposition une opposition d’utilité publique nécessaire à cette démocratie apaisée. On ne s’insulte pas, on n’arrache pas les micros, on ne passe pas de temps à des invectives, on travaille ensemble, on échange des idées. Ce qui nous a amené en deux mois à pouvoir faire passer toutes ces lois y compris 4 lois organiques. Imaginez-vous le règlement intérieur qu’on a amendé, il nous a pris 3 ans pour en avoir pendant la législature passée. Tout simplement parce que je ne veux pas, je ne suis pas d’accord parce que ça vient de la mouvance ou je ne suis pas d’accord parce que ça vient de l’opposition. On voyait toujours quelque chose d’autre derrière », a-t-il déclaré.

Maciré Camara et Thierno Sadou Diallo depuis le Palais du peuple