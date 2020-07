Parlement : la 9è législature clos sa session inaugurale

Après deux mois de travaux, la 9ème législature guinéenne, issue des élections législatives du 22 mars dernier, a clôturé sa session inaugurale.

Lors de la plénière qui s’est tenue dans la salle des congrès du palais du peuple et consacrée uniquement à cette clôture, l’occasion à été mise profit pour rappeler tous les travaux effectués par les élus du peuple.

« La clôture d’une session parlementaire, nous a toujours fait l’obligation de retracer les activités qui nous ont tenu en haleine tout au long des derniers mois. En Terme de bilan des activités législatives, disons le avec modestie chers collègues, nous avons beaucoup travaillé et même bien travailler », a dit Amadou Amadou Damaro Camara, président de l’assemblée nationale.

Au cours de cette session inaugurale, les députés ont adopté plusieurs textes dont la loi d’autorisation de prorogation de l’Etat d’urgence sanitaire du 15 mai 2020, la loi d’autorisation de l’État d’urgence sanitaire du 16 juin 2020, la loi d’autorisation de ratification de l’accord de prêt entre le gouvernement guinéen et la société Palimbo Groupe, la loi d’autorisation de ratification de la convention de base entre la Guinée et Winning Consortium simandou, pour l’exploitation des minerais de fer du bloc 1 et 2 de simandou…

