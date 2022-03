Parquet Spécial de la CRIEF : voilà pourquoi Tibou Kamara n’a pas été placé sous mandat de dépôt (Aly Touré)

La Cour de répression des infractions économiques et financières a ouvert une information judiciaire contre les anciens ministres Zenab Dramé, Tibou Kamara, Ismaël Dioubaté et Eveline Fola Mansaré, l’ancienne DAF du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle pour un présumé détournement de 131 milliards de francs guinéens. Si l’ancien ministre du budget et Eveline Fola Mansaré ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, l’ancien conseiller personnel d’Alpha Condé a été lui inculpé mais placé sous contrôle judiciaire. Une décision qui a suscité tant d’interrogations au sein de l’opinion.

Ce mardi 15 mars devant la presse, le parquet spécial de la CRIEF a expliqué pourquoi l’ancien ministre du commerce, de l’industrie et des PME n’a pas été écroué à la maison centrale comme les deux autres.

« Le dossier de Eveline Mansaré, Tibou Kamara et Ismaël Dioubaté est venue à la phase de l’instruction. Nous avons saisi la chambre de l’instruction. La Chambre a interrogé ceux-là que je viens de citer en première comparution, les a inculpés. Et en fonction des réalités des dossiers, la chambre a estimé que monsieur Tibou Kamara devait être placé sous contrôle judiciaire compte tenu des charges qui sont constatées dans le dossier. Ismaël et Eveline ont été placés sous mandat » a expliqué Aly Touré, le procureur spécial de la CRIEF avant de révéler : « dans la demande que nous avons formulée devant la Chambre de l’instruction, nous avons dit que ces trois devaient être détenus de façon préventive mais les magistrats de siège sont indépendants. Ils peuvent aller dans le sens de notre demande tout comme ils peuvent prendre le contre-pied. C’est ce qui s’est passé. Nous n’avons pas d’ordre à donner à la Chambre de l’instruction. C’est la Chambre qui a estimé dans sa propre conviction que Tibou devait être placé sous contrôle judiciaire et les deux autres en détention ».

Quant à Zenab Dramé, le procureur spécial de la CRIEF a admis que les avocats de l’ancienne ministre ont sollicité un délai pour leur client qui se trouve actuellement en convalescence à l’étranger.

Sadjo Bah