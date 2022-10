Partenariat : le Quotidien National Horoya signe un protocole d’accord avec l’entreprise ‘’More and More’’

Le Quotidien National Horoya représenté par son Directeur général, Ibrahima Koné a procédé ce mardi 25 octobre 2022, à la signature d’un protocole d’accord avec la structure More and More à travers son concept Katala, représenté par sa coordinatrice, Madame Haba Elise Koivogui. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux dudit quotidien national, sis à Boulbinet/Kaloum.

La signature de ce protocole intervient en prélude de la 6ème édition du Katala prévue au mois de novembre, au Sénégal à Dakar. Ledit protocole d’accord signé, favorise une couverture médiatique de l’ensemble des activités, des évènements du partenaire qu’est l’agence de communication ‘’More and More’’ en Guinée et à l’étranger, partout où le quotidien national Horoya est représenté.

Selon Elise Koivogui, commissaire générale de Katala 224, une couverture médiatique qui se veut désormais sérieuse en Guinée ne peut se faire sans le quotidien national Horoya.

« Nous avons sollicité et obtenu un partenariat pour la gestion de l’aspect couverture médiatique de cette 6ème et des prochaines. A travers ce partenariat, Horoya nous accompagne à gérer de façon optimale de la relation presse en vue d’un coup minimaliste prise en charge par Katala, assurer une couverture lors des lancements de chaque édition dans la sous-région ; assurer la couverture médiatique des cérémonies de remise de trophées dans les différents pays de la sous-région. »

En contrepartie dit- elle, « la société More and More s’engage à assurer une communication digne de ce nom sur tous les supports de communication de l’événement pour Horoya (panneaux routiers , spots pub, différentes plateformes KATALA . Le Katala prendra également en charge les frais de déplacement d’un représentant de la direction générale Horoya aux besoins. »



Selon Ibrahima Koné, DG du quotidien national Horoya, « ce protocole d’accord consistera à la couverture médiatique et l’accompagnement de la structure More and More qui organise KATALA. Nous avons signé le protocole à l’intérieur duquel il est dit que le quotidien national horoya va accompagner More and More dans l’organisation de ses différents événements que ça soit en Guinée où à l’étranger parce qu’aujourd’hui elle est en train de planifier l’organisation de la 6eme édition au mois de novembre à Dakar pour récompenser les Guinéens vivants au Sénégal. Nous allons faire appel aux autres médias publics et privés pour leur accompagnement. Pendant cette édition, Horoya sera là pour donner un avant goût et couvrir l’événement. Nous serons là aussi en tant que partenaire privilégié de More and More puisque déjà on est partenaire avec le quotidien Sénégalais qui est » soleil » et on a une représentation, un bureau régional de horoya qui se trouve actuellement au Sénégal. Et nos journalistes qui sont dans les différents pays couvriront l’événement. »

A rappeler que depuis 2007, Katala met l’accent particulier sur ceux qui créent massivement des emplois, certains dans la construction citoyenne, d’autres dans la réussite du business ou encore dans la vente de l’image d’une Afrique qui mûrit. Et à partir de cette édition, il mettra en lumière les modèles de réussite guinéens de la diaspora en commençant par ceux de la Teranga. A travers cette édition, katala veut attirer l’attention des deux Etats sur ces modèles de réussite.

