Partenariat: l’Union européenne accorde un financement de 26,5 millions d’euros au METFP

Dans le cadre de l’amélioration de l’employabilité des jeunes à travers une formation professionnelle qualifiée, le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Alpha Bacar Barry, a rencontré ce vendredi, 18 novembre 2022, les partenaires Techniques et Financiers de l’Union européenne.

Conduite par Monsieur Juan José VILLA CHACON, la délégation était composée des responsables de l’Agence Française de Développement (AFD), de la Coopération Allemande (GIZ) et de la Coopération Belge (ENABEL).

Le montant global du financement conjoint est de 26.500.000 euros sur une durée de 5 ans (2023-2028). Et, les secteurs prioritaires sont : l’économie verte et bleue, l’agriculture, la pêche, l’énergie, l’assainissement, la santé, l’eau et le digital. Une étude est déjà en cours de préparation sur les filières porteuses avec l’AFD.

Ce programme d’appui va permettre de contribuer à la cohérence entre la formation professionnelle et la demande du marché de travail, en favorisant l’accès des jeunes femmes et hommes à des emplois décents. Par ailleurs, il facilitera également l’offre d’accès, qualité et gouvernance de la formation professionnelle dans les secteurs porteurs et accroitre les opportunités d’insertion professionnelle des jeunes femmes et hommes à travers le renforcement de l’orientation vers la formation professionnelle avec un focus sur le genre et la mise en place de partenariats avec le secteur privé (stage/emploi/élaboration de module et formation).

Service communication METFP