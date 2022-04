Partenariat public-privé : le ministre Soumah offre un Salon international à la Guinée

Conakry, 1er Avril 2022 – Une cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le Directeur général de l’Agence Talisman porteuse du projet et en sa qualité de commissaire général du Salon International de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat (SICTA) et le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat de la République de Guinée, représentant le gouvernement pour l’organisation de la première édition SICTA 2022 qui aura lieu du 14 au 21 mai 2022 sur l’esplanade du palais du peuple, a été eu lieu ce jour.

Cette édition est placée sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, et aura pour thème principal « Patrimoine et lutte contre l’émigration clandestine ».

La première édition du SICTA a pour objectif de faire découvrir le Patrimoine Culturel, le Génie créateur des artisans, et de nos hommes de culture. Il regroupera des exposants nationaux et internationaux, des offices et agences de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, des professionnels (TO, presses spécialisées, etc..) et des visiteurs venus de plus de (20) vingt pays de la sous-région et d’ailleurs.

A travers ce Salon, le gouvernement guinéen confirme une fois de plus que la Guinée est fréquentable et ouverte au monde entier.

A noter que le Ministre a été invité à prendre part à la 45e édition du Salon Mondial du Tourisme (SMT) qui s’est tenu du 17 au 20 mars 2022 à la Porte de Versailles, pavillon 4, à Paris, après plusieurs années d’absence, la Guinée a été parmi les centaines d’exposants du Salon Mondial du Tourisme. Ce fût l’occasion pour la délégation guinéenne d’exposer son offre touristique. Ensuite, de pouvoir trouver des partenaires pour l’essor du secteur du tourisme en Guinée. En marge de cette 45e édition du Salon Mondial du Tourisme, le Ministre Alpha Soumah en charge du secteur a animé un point de presse.

La commission communication de SICTA 2022