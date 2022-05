Partenariat : SOGUIBEC et une société marocaine signent un mémorandum d’entente, à Marrakech

Ayant pour vocation d’accompagner les entreprises lors de leur implantation en offrant sa collaboration pour la réalisation d’infrastructures modernes, SOGUIBEC [Société guinéenne de business, d’équipement et de construction] continue de se faire connaitre en Guinée et à l’étranger.

Jeudi, 26 mai dernier, cette entreprise guinéenne qui a pour Président Directeur Général (PDG), Bakary Diaby a paraphé avec une entreprise marocaine (société Turk et AFRI Compétence) un mémorandum d’entente. C’était à Marrakech en présence de quelques hauts responsables des deux parties.

Le mémorandum -parcouru par Mediaguinee-, « fixe le cadre de la coopération entre les quatre (4) Partenaires et détermine les conditions et les modalités de l’action que ceux-ci mèneront en collaboration pour atteindre leurs objectifs communs. Il définit les domaines de coopération ainsi que les arrangements institutionnels et les conditions générales régissant cette coopération. Les Partenaires ont convenu que le présent Mémorandum ne confère aucun droit exclusif concernant les activités qui y sont visées et qu’ils peuvent mener des activités similaires en collaboration avec d’autres partenaires ».

Le contenu dudit mémorandum prévoit la concrétisation de plusieurs activités par les partenaires dont la réalisation d’une imprimerie.

« Enfin, le consortium désigne Monsieur Sékou Oumar Cissé, coordonnateur général de programme chargé de coordonner l’ensemble des communications et la mise en œuvre du Mémorandum… », ajoute le mémorandum.

Youssouf