Parti de Conakry lundi à 7h, le PM rencontre la notabilité de Labé : « nous sommes ici pour vous écouter »

Parti hier lundi à 7h de Conakry, le Premier ministre Mohamed Béavogui est arrivé par la route aux environs de 17h à Labé, la capitale du Foutah Djallon où il doit présider ce mardi le conseil interministériel. Lors de la traversée, le chef du gouvernement guinéen a fait des escales à Mamou, Dalaba et aussi à Pita. Hier, le patron de la Primature a reçu la notabilité de ville de Karmoko Alpha mo Labé. Ci-dessous, le compte-rendu de la Cellule de Communication de la Primature…

Le lundi 06 juin 2022, la cité de Karamoko Alpha Mo Labé a accueilli le Premier ministre et la forte délégation gouvernementale qui l’accompagne à la case historique de l’érudit Thierno Aliou Bhouba Ndian. Autour de l’imam Thierno Badrou Bah, la notabilité a adressé la cordiale bienvenue au Premier ministre.

« À Labé, il y a la cohésion, la paix, l’entente » rassurent les sages avant de réitérer leur attachement aux valeurs de justice et de partage.

« Vous avez le salut du Président de la Transition, Président du CNRD, Chef suprême des forces armées, le Colonel Mamadi Doumbouya. Nous sommes à Labé pour vous entendre, vous écouter » a introduit le Premier ministre.

Elhadj Safioulaye Bah, porte- parole des sages a résumé les doléances de la région à l’équipe gouvernementale : construction d’infrastructures dont les premières couches de bitumes pour les préfectures de Mali, Lélouma, Koubia et Tougué ; organisation de la fête tournante de l’indépendance ; relance des activités de l’ANAFIC et de l’ANIES.

Il a enfin attiré l’attention du ministre de l’Administration du territoire et du secrétaire général aux affaires religieuses sur la prolifération des mosquées construites sans autorisation.

Le Premier ministre a reçu les doléances avant de rassurer que le CNRD et le Gouvernement sont animés de bonnes intentions pour la Guinée. « Que Dieu nous donne la force de vous servir » a conclu Mohamed Béavogui.