Participation au cadre de dialogue: la restructuration du CNT parmi les conditions posées par l’UFDG 

Invité dans l’émission ‘’Mirador’’ de FIM FM de ce lundi, le premier vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Dr Fodé Oussou Fofana, est revenu sur les conditions posées lors de la rencontre avec le médiateur de la CEDEAO, Boni Yayi, par son parti pour participer au cadre de dialogue initié par le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya.

« Nous avons demandé au médiateur qu’il faut absolument la mise en place d’un cadre de dialogue crédible. Qui prendra en face ceux qui ne sont pas d’accord avec le CNRD et le Gouvernement. Deuxièmement, nous avons demandé la libération des prisonniers politiques. Nous considérons que ceux qui sont arrêtés sont des prisonniers politiques ainsi que tous ceux qui ont été arrêtés lors des manifestations du FNDC à Conakry et à l’intérieur du pays. Nous avons demandé qu’il faille arrêter le harcèlement judiciaire contre les leaders politiques et les acteurs de la société civile. Et, il faut restituer les maisons confisquées. L’annulation de la décision de suspension des manifestations. Il faut restructurer le CNT. Nous avons également demandé que l’arrêté qui a dissous le FNDC soit rapporté », a déclaré Dr Fodé Oussou Fofana.

Elisa Camara

+224654957322