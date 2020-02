Participation des Guinéens à la vie politique-Conakry : l’AGSP dévoile les résultats de l’étude, ce samedi

L’Association Guinéenne de Sciences Politiques-AGSP porte à votre connaissance la diffusion des résultats de l’étude ‘Participation des Guinéens à la vie politique-Conakry’ ce samedi 22 février à la Maison de la Presse à 13 heures.

Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Identification des Facteurs de Risques de Violences Électorales ». Ce programme consiste à la mise en place d’un baromètre de facteurs de risques électoraux et de mécanismes de mitigation (BAFREM). Le BAFREM se rapporte à un dispositif qui associe la réalisation d’enquêtes citoyennes et l’usage du système Election Violence Education and Resolution (EVER) dans le cadre de la prévention et de l’atténuation des violences électorales dans le contexte guinéen. Les résultats de cette étude portent sur les cinq communes de Conakry.

Nous savons compter sur la présence de votre média.

