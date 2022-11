Participation du Quatuor au dialogue : « mieux vaut tout régler maintenant » (Lansana Kouyaté, PEDN)

Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi à son siège à Ratoma.

Au cours de cette rencontre, le président du parti, Lansana Kouyaté, a partagé sa perception sur la participation du Quatuor au cadre de dialogue, qu’il estime être l’une des normes pour un cadre de dialogue recherché.

« Au nom de la Convergence Centriste pour l’Espoir, nous avons ardemment demandé qu’il (Premier ministre) fasse tout pour que le Quatuor soit ici. Donc, les choses suivent leur cours, nous n’avons pas à penser autrement c’est-à-dire, ce que le Premier ministre est en train de faire, c’est son devoir ça et cela lui a été dit ici clairement, publiquement. Parce qu’au sortir, je l’avais dit à la presse. J’ai dit, nous avons demandé de faire venir ce qu’on appelle le Quatuor », a laissé entendre le président du PEDN. Et de poursuivre en ces termes: « s’ils sont là c’est mieux on est autour de la table. On m’a demandé si ce n’est pas plaisant pour moi d’être là alors que les autres ne peuvent pas venir? J’ai répondu non! Ce n’est pas plaisant pour moi. On ne devient pas président à l’instant T, on le devient pour un temps. Vous voulez avoir des points d’interrogation quand vous êtes dans cet exercice? Donc mieux vaut tout régler maintenant ».

Parlant des conditions posées par le Quatuor, l’ancien Premier ministre s’est abstenu de faire de commentaires. Il souhaite plutôt une transition « apaisée mais pas de troc entre la justice et les personnes impliquées ».

Mayi Cissé