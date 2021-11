Participation du Syli national à la prochaine CAN : Thierno Saïdou Diakité favorable à un collège d’entraîneurs locaux pour diriger l’équipe

Dans quelques semaines, le Syli national de Guinée va disputer la coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun. Interrogé sur la participation de l’équipe guinéenne à la fête du football continental, Thierno Saïdou Diakité, a sans sourciller laissé entendre que la situation actuelle.

Pour limiter la casse, le consultant sportif se dit favorable à la mise en place d’un collège d’entraîneurs locaux pour diriger l’équipe et surtout éviter d’être ridicule.

« Je souhaite qu’on mette en place un collège d’entraîneurs locaux pour diriger le syli national afin qu’on ne soit pas ridicule à la CAN. C’est qui est sûr, on ne prendra pas la coupe. Je suis un bon guinéen, il faut être réaliste et pragmatique. Je souhaite qu’on dispute les demi-finales, c’est-à-dire qu’on franchisse le cap des quarts de finale étape à la quelle on est toujours éliminé. Il ne faut pas se leurrer avec ce qu’on a vu lors des éliminatoires de la coupe du monde. Nous n’avons pas d’équipe nationale véritable », a indiqué Thierno Saïdou Diakité.

Après l’intervention du ministre des sports ce mardi, 30 novembre, dans « Mirador », tout porte à croire que Kaba Diawara et son staff seront à la tête du Syli national lors de la prochaine parce que selon un nouveau entraîneur ne pourra pas apporter grand-chose à l’équipe à quelques semaines du début de la compétition.

