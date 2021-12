« Partout où il y a eu du succès, c’est là où la transition a été courte  » (sous-secrétaire d’État américain)

A Conakry, le sous-secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires africaibes des Etats-Unis Michael Gonzales a déclaré vendredi que derrière la plupart des coups d’État se cache un désir de pouvoir.

« La plupart du temps lorsqu’il y a coup d’État et que les militaires arrivent au pouvoir, ce n’est pas pour mettre le pays sur la voie du développement, mais c’est pour le pouvoir. Et lorsque la transition prend plus de temps, il y a plus de risques que cela ne conduise pas à une fin de la transition mais qu’ils (les militaires) restent au pouvoir. Et partout où il y a eu du succès, c’est là où la transition à été courte et il y a eu le retour à l’ordre constitutionnel et la transmission du pouvoir aux civils, représentants de la population », a-t-il indiqué lors de la conférence de presse qui a clôturé ses 72 heures de mission en Guinée au cours de laquelle il a rencontré le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya et plusieurs autres acteurs de la vie nationale.

Maciré Camara