Passation de service à la DPE de Kindia: Ousmane Aissata 1 Camara passe le témoin à Arabé Condé

La cérémonie de passation à la Direction Préfectorale de l’Education de Kindia a eu lieu ce vendredi 9 septembre 2022, dans la salle de conférence du bloc administratif de la préfecture de Kindia. En fonction depuis 5 ans, le DPE sortant, Ousmane Aissata 1 Camara, a passé le témoin à la nouvelle DPE, Mme Arabé Condé.

C’est en présence de plusieurs cadres des services déconcentrés de l’Education et les autorités administratives que cette cérémonie de passation s’est déroulée. Dans son discours, le désormais ancien directeur préfectoral de l’Education de Kindia n’a pas manqué de mots à l’endroit de son successeur après avoir remercié tous les cadres de l’Education et autorités de Kindia. « En ce jour solennel qui marque mon départ de la tête de la DPE de Kindia que j’ai servie honorablement durant les cinq dernières années, les résultats que nous avons obtenus pendant ce temps l’ont été grâce à la franche collaboration de mes cadres de la DPE, les délégués scolaires de l’enseignement élémentaire , les directeurs d’école, les chefs d’établissement, les enseignants, les élèves, les parents d’élèves, les intervenants dans le domaine de l’Education et les autorités à tous les niveaux. Qu’ils en soient vivement remerciés pour les efforts consentis qui m’ont permis de booster les indicateurs clés tels que bâtis dans le programme décennal de l’éducation (Prodeg). Je rends grâce à Dieu, qui a permis à mes parents biologiques de m’avoir afin de servir ma nation. Je remercie également le président de la transition, à travers lui, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation pour leur contribution dans la transformation de l’éducation. Je ne saurais terminer mon allocution, sans demander pardon à tous et à toutes, de près ou de loin durant les moments passés ensemble et je souhaite pleinement, une bonne réussite à madame la DPE de Kindia dans ses nouvelles fonctions. », a dit Ousmane Aissata 1 Camara, le directeur préfectoral de l’Education sortant.

Pour sa part, la nouvelle patronne de la direction préfectorale de l’Education de Kindia, Arabé Condé, s’est exprimée en ces termes: « Permettez-moi ce jour solennel de louer le Tout-Puissant Allah et de rendre un vibrant hommage à l’artisan de la refondation de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya de l’inestimable confiance qu’il vient de porter à ma modeste personne en me nommant, directrice préfectorale de l’Education de Kindia. Je formule également toute ma gratitude à l’endroit de Son Excellence, Guillaume Hawing, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation ainsi, à tous les cadres de son département pour m’avoir renouvelé leur confiance parmi tant de Guinéens. Permettez-moi aussi de rendre hommage à mon prédécesseur pour de brillants efforts pour le rayonnement de l’Education de la préfecture de Kindia durant son passage à la tête de cette direction. Je le prie de croire à ma détermination à poursuivre toutes les actions pertinentes qu’il n’a pas pu terminer, je mesure l’immensité et la délicatesse de la mission de la DPE de la préfecture de Kindia aussi importante et stratégique. »

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

