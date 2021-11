Passation de service au gouvernorat de Labé : Le colonel Robert Soumah invite les préfets et sous-préfets à lutter contre la corruption et à la neutralité en politique

Le lieutenant colonel Tamba Kalas Tolno a passé le témoin ce 1er novembre au colonel Robert Soumah, à la tête du gouvernorat de la région administrative de Labé

La cérémonie de passation de service s’est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat en présence des cinq préfets de la région, les maires des communes urbaines de la région, les 13 sous préfets de Labé et du premier imam de la grande mosquée de la ville, Elhadj Thierno Mamadou Badrou Bah.

Dans son allocution, le colonel Robert Soumah a invité les préfets et sous-préfets de la région à adhérer aux idéaux du CNRD pour l’atteinte des différents objectifs.

« En prenant service ce 1er novembre 2021, j’ai la conviction que la mission qui m’est confié ne pourra aboutir sans votre accompagnement, votre soutien et votre adhésion total aux idéaux prônés par le CNRD avec à sa tête, le colonel Mamady Doumbouya, basé sur le rassemblement, la refondation de l’Etat, la rectification constitutionnelle. Je tends une main franche sincère et loyale de collaboration à toutes les composantes de la région en vue d’atteindre les objectifs fixés par le CNRD. La réussite des objectifs du CNRD passe obligatoirement par votre engament, votre loyauté à asseoir une véritable administration au service du développement. Le respect des horaires de travail doit être des règles, l’absentéisme et le manque du respect de la hiérarchie doivent être désormais un lointain souvenir », a déclaré le Colonel Robert Soumah.

Poursuivant, le nouveau gouverneur de région a invité les préfets et sous préfets à observer une neutralité politique et de lutter contre la corruption.

« Quant à vous messieurs les sous-préfets, préfets, des services de défenses et de sécurité, vous devriez à tout moment et en toutes circonstances observer la neutralité politique, promouvoir le dialogue entre vous et vos administrés d’une part, établir une bonne gestion de l’information et de la communication avec les populations d’autres parts. Aussi, vous devez lutter contre la corruption sur toute ses formes et éviter autant que possible de vous impliquer dans les affaires judicaires. vous devez à la fois être habiles, capables et compréhensifs », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le colonel Robert Soumah s’est engagé « de ma part je voudrais prendre l’engagement que je ne ménagerai aucun effort pour me mettre au service des populations de Labé, pour qu’ensemble, nous conjuguons les efforts pour améliorer les conditions de vie des populations », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83