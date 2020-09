Passation de service : deux nouveaux cadres installés à la tête de la jeunesse de Kindia

La cérémonie de passation entre des cadres à la tête de la jeunesse de Kindia a eu lieu ce vendredi 11 septembre 2020 dans la commune urbaine. Nommés par un décret présidentiel, le nouveau directeur préfectoral de la jeunesse, des sports et de la culture, Karamoko Marco Camara et l’inspecteur régional de la jeunesse, Sékou Oumar Traoré ont été officiellement installés dans leurs fonctions en présence de plusieurs autorités locales. Ces deux désormais responsables de la jeunesse de Kindia s’engagent à promouvoir les activités juvéniles dans leur juridiction.

C’est après la réaction de la délégation de Conakry que le tout nouveau inspecteur régional de la jeunesse de Kindia, a remercié l’équipe sortante avant de réitérer son engagement à instaurer l’union, la fraternité et la concorde entre les jeunes de Kindia.

« Rien ne peut marcher sans l’union. Aujourd’hui. Je vais vous dire que les jeunes ne sont pas tout à fait unis et la faute là nous incombe tous. C’est pourquoi en tant qu’inspecteur régional je vais me battre pour unir les jeunes. Donc je ne vais appartenir à aucun clan, je serai là pour coordonner et chercher à vivre avec tout le monde. Et surtout amener des projets qui regroupent les jeunes autour de l’idéal du Professeur Alpha Condé », a dit Sékou Oumar Traoré.

Pour sa part, le nouveau directeur préfectoral de la jeunesse de Kindia, Karamoko Marco Camara a mis l’accent sur le développement des activités juvéniles dans la préfecture.

« En ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour le développement et la promotion des activités de jeunesse dans la préfecture de Kindia tout en suivant les traces de mon prédécesseur car l’administration est une continuité », rappelle-t-il.

Présent à la cérémonie, le désormais ex-directeur préfectoral de la jeunesse de Kindia, Makan Diallo s’est visiblement réjoui de la nomination de son successeur Karamoko Marco Camara.

« Pour moi, ce n’est pas une passation de service, voir Karamoko à la tête de la jeunesse de Kindia, c’est une bonne chose. Il est venu chez lui et je suis confiant qu’il sera à la hauteur des différents défis. Je serai toujours auprès de lui parce que cette maison m’appartient et c’est chez moi », a précisé ce responsable qui a passé 11 ans à la tête de la jeunesse de Kindia.

