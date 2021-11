Passayah (Faranah) : une sous-préfecture en manque criard d’infrastructures routières

De l’indépendance de la Guinée à nos jours, les citoyens des zones de la sous-préfecture de Passayah nourrissent l’espoir de voir leurs routes et pistes bitumées ou reprofilées. A ce jour, c’est l’amertume et la désillusion pour ces citoyens par rapport à l’état des routes et pistes de cette zone.

Dans le district de Kölöwaliya, situé à 12kilomètres de Passayah-centre, le président de district explique leurs difficultés, avant de lancer un appel : « cette zone est une zone de production, nous ne vivons que de l’agriculture et de l’élevage mais on a toutes les peines pour écouler nos productions vers Passayah, à plus forte raison Faranah. On n’a pas de route. C’est les pioches, les haches, pelles et coupe-coupe que nous prenons pour se frayer la route et au moins avoir accès à Passayah-centre. Nous demandons au gouvernement et à ses partenaires de nous aider à reprofiler notre route. Il y a deux marigots ici, nous nous sommes battus pour mettre des ponts en bois sur ces marigots mais malgré tout, dès qu’il pleut, on ne peut pas avoir accès aux autres localités », a-t-il soutenu.

Pour le district de Koulambou-Morigbèya situé à 25 kilomètres de Passayah-centre et 45 kilomètres de Dabola, les citoyens sont obligés d’envoyer les productions au marché de Dabola à cause de l’état de la piste reliant cette localité à son chef-lieu de la sous-préfecture et cela malgré les multiples efforts que nous avons consentis. Sur cette situation, Ie président de district de Koulambou-Morigbèya Sénsémba Traoré martèle : « Nous relevons de Passayah mais quitter Morigbèya pour atteindre Passayah c’est tout un problème. Aucun véhicule ne peut pas quitter Passayah pour ici surtout pendant l’hivernage. Nous sommes obligés de drainer nos productions vers le marché de Dabola parce que les véhicules quittent là-bas pour ici. Nous demandons aux autorités compétentes et aux personnes de bonne volonté de nous aider pour ce problème de route pour redynamiser le trafic entre Koulambou-Morigbèya et Passayah mais aussi de Faranah », a-t-il lancé.

Situé à 70 kilomètres de Faranah-centre, l’accès à Passayah -centre révèle d’un parcours du combattant. Pourtant, la zone de Passayah est considérée comme l’un des poumons économiques de Faranah. Sa dotation en infrastructures routières pourrait faciliter la bataille de l’auto-suffisance alimentaire à Faranah.

Lanciné Keita