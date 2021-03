Passeport de Cellou Dalein bloqué : ses avocats passent à la vitesse supérieure

Suite à la confiscation de son passeport hier mardi à l’aéroport international de Conakry-Gbessia alors qu’il se rendait à Abidjan aux obsèques du Premier ministre Hamed Bakayoko décédé le 10 mars dernier en Allemagne, le président de l’union des forces démocratiques de Guinée, (UFDG), Cellou Dalein Diallo a, ce mercredi, 17 mars, à travers son pool d’avocats, fait une sommation interpellative de restitution de son passeport.

Selon Me Salifou Béavogui, un des avocats du leader politique que Mediaguinee a contacté, « notre client nous a demandé de faire une sommation interpellative. Donc un huissier de justice va sommer le ministre de la sécurité et de la protection civile, le directeur national de la police de l’air et des frontières et le commissaire spécial de l’aéroport international de Conakry-Gbessia de restituer purement et simplement le passeport de notre client“. Et d’ajouter : « notre client ne fait l’objet d’aucune poursuite administrative ou judiciaire, de surcroit aucune interdiction de sortie du territoire ne lui a été notifiée, il est tout simplement victime d’arbitraire et d’injustice d’un autre âge“.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22