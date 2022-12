Passeport diplomatique : la Présidence de la République se taille la part du lion (décret+vidéo)

Le président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya a pris vendredi nuit un décret fixant les modalités d’établissement et de délivrance du passeport diplomatique et passeport de service biométrique en République de Guinée. La Présidence de la République s’est taillée la part du lion. Doumbouya et proches collaborateurs sont les mieux lotis du pays. Les anciens chefs d’Etat ou présidents de la République et leurs épouses, les présidents ou chefs des institutions… et leurs épouses, les anciens Premiers ministres et leurs épouses auront le précieux sésame par « courtoisie républicaine ». Décret🔻

Mediaguinee