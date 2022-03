Passeport: le ministre de la Sécurité assure que l’enrôlement va commencer ce mois-ci 

Ce mercredi 16 mars 2022, lors de son passage dans l’émission « Mirador » de FIM FM », le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a abordé plusieurs questions concernant son département, dont celle relative aux passeports.

Pour commencer, le ministre Bachir Diallo est d’abord revenu sur les raisons qui ont amené l’interruption des passeports en Guinée.

Selon lui, la faute ne venait pas de son département mais de son partenaire qui est chargé de confessionner les passeports.

« Vous savez, le passeport, c’est un document de voyage et tout citoyen a droit à acquérir ce document quand il le veut et où il le souhaite. Et c’est une obligation pour l’Etat de pourvoir ses citoyens en passeports. Un Etat qui n’est pas en mesure de pourvoir ses citoyens en passeports, ce n’est pas normal. Mais la Guinée ne fabrique pas de passeports. Donc, qu’est-ce que la Guinée a fait ? A travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on s’est mis en partenariat avec quelqu’un qui fournit ce que l’on appelle le carnet, ce n’est pas le passeport encore. Ce dernier, en ce qui qui concerne la Guinée, c’est IRIS. Mais IRIS c’est quoi? C’est un pôle ethnologique, IRIS ne produit pas les carnets. Il a juste le matériel technologique pour pouvoir enregistrer les données d’un client sur la puce que compose le passeport et ensuite concevoir une base de données pour héberger toutes les données. Et c’est tout ce que IRIS fait. Donc, qu’est-ce qu’il a fait à son tour? Il a sous-traité le carnet avec un autre partenaire…Maintenant il se trouve que IRIS n’était plus en mesure de fournir ce carnet…il fallait trouver un autre partenaire, celui qui le fait pour le Sénégal. Mais le temps de faire un passeport à la couleur, la sécurité que constitue ce passeport, ça lui a pris un temps et c’est ce qui a entraîné cette interruption. »

Selon le ministre de la Sécurité, les dispositions ont été prises pour qu’une telle crise n’arrive plus en Guinée. Ensuite, il a indiqué que l’enrôlement pourrait recommencer ce mois-ci pour les Guinéens d’ici et d’ailleurs. »Et les dispositions qui ont été prises, c’est que le PDG de IRIS va venir en Guinée et il va rassurer le gouvernement. Deuxièmement, l’équipement qui est là qui est vétuste, ils ont pris l’engagement de changer tout cet équipement avec le nouveau matériel. Troisièmement, ils devaient construire le siège de la DCPAF, ça n’a jamais été le cas. Ils ont pris l’engagement qu’ils vont le construire. J’ai signalé également les 5 commissariats qui fugiraient dans la convention qui devaient être construits, ils vont le faire. L’engagement le plus important qu’ils ont pris, c’est ce que cette crise, une crise de cette ampleur ne va plus jamais se produire parce qu’ils vont toujours avoir là-bas un stock de 6 cent mille en plus en couverture et en feuillets pour ne plus que ça se répète. Maintenant, on a passé le communiqué, l’enrôlement va recommencer ce mois-ci. Parce que des carnets sont attendus de notre partenaire. Il y a 40 mille attendus ce mois-ci avant la fin du mois. Ensuite, il y a 30, il y a 35, etc. »

Christine Finda Kamano