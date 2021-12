Passeports biométriques: les Guinéens de Thailande devant une équipe d’enrôlement

L’équipe qui était chargée de l’enrôlement des Guinéens pour l’obtention des passports biométriques est arrivée en Thaïlande, le royaume de Siam, communément appelé « Pays de sourire », situé en Asie du Sud-Est. Le travail a commencé le 6 décembre dernier à Bangkok. Le bureau s’ouvre à 10h et se ferme à 19 h.

Les passports de 5 ans sont à 150 dollars, ceux de 10 ans à 300 dollars, selon le tarif du jour. Et l’argent était transféré dans le compte bancaire en Malaisie où se trouve l’ambassadeur de la Guinée.

Après une semaine à Bangkok, l’équipe fera un déplacement à l’interieur du pays, à Chanthaburi où se trouve la grande majorité des Guinéens. Cette ville est à 322 km de la capitale thaïlandaise. L’équipe a commencé le travail le 14 décembre 2021 (de 10h à 19 h). Les gens sont venus massivement durant l’enrôlement.

« Aucune anomalie majeure n’a été signalée, seulement quelques petites difficultés en remplissant le fichier. Mais on contrôlait toujours pour pouvoir corriger les erreurs. Après avoir payé, vous vous présentez, on vous enregistre puis on prend votre photo (noir sur blanc). On vous donne votre récépissé sur lequel figure la date de retrait du passeport », dit un membre de l’équipe d’enrôlement.

Le chef de l’équipe en Thailande se nomme Mamady Camara, un jeune devoué qui aime bien son travail.

Abdoulaye Touré, correspondant en Thaïlande