Passeports guinéens expirés : le commissaire spécial de l’aéroport écrit aux chefs d’escale des compagnies et à la SICASS

A travers un courrier intitulé « Information » datant le 15 février dernier et dont nous détenons copie, le commissaire spécial de l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré, informe les chefs d’escale des compagnies et à la société SICASS, de la mesure prise par l’Etat concernant les passeports expirés.

Dans ledit courrier, le commissaire spécial de l’Aéroport, Ibrahima Naby Traoré précise que « dans le souci de soulager ses populations, l’Etat guinée a décidé à travers le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile de proroger les passeports expirés des personnes détentrices de titres de séjour pour une période de six (06) mois avec un sticker de prorogation exceptionnel (spécimen). Compte tenu de sa nature exceptionnelle, cette prorogation entre en vigueur à compter de sa date de signature, mais pas à la fin de la validité du passeport. De ce qui précède et par la présente en tant que représentant de l’Etat, nous demandons à tous les chefs d’escale et à la société SICASS de se conformer à cette décision de prorogation des passeports. »

Ci-dessous courrier

Mediaguinee