Patrice Camara aux opposants : ‘’les militants du RPG ne prêteront pas le flanc au désordre et à l’anarchie’’

S’exprimant ce samedi 8 février 2020, au siège national du RPG Arc-en-ciel, à l’occasion de son assemblée générale hebdomadaire, Patrice Camara, membre du bureau politique national de ladite formation politique au pouvoir a rassuré les uns et les autres que leurs militants restent et demeurent imperturbables face aux différentes ‘’agitations’’ des opposants au régime du président Alpha Condé.

« Nous sommes sereins parce que nous savons qu’il ne reste plus à nos adversaires que le désordre pour aboutir à l’anarchie et au chaos. Mais qu’ils comprennent que les militants du RPG Arc-en-ciel ne prêteront pas le flanc au désordre et à l’anarchie. »

Poursuivant, il a fait savoir que ces opposants se sont clairement engagés sur la voie de la retraite politique. « Ils se sont engagés à prendre leur retraite, on va les accompagner à la retraite politique. La Guinée est au service de ceux qui veulent la servir… »

Youssouf Keita