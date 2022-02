Patronat Guinéen: « qu’on arrête cette fois-ci d’instrumentaliser le Patronat et de nous politiser » (Elhadj Habib Hann)

Soucieux d’avoir un patronat unique en Guinée, le Conseil National des Patronats Guinéens (CNP-Guinée) s’est réuni ce Jeudi 10 février 2022, pour discuter sur les modalités d’avoir un Patronat commun et enterré la hache de guerre au sein de cette structure.

C’est dans ce sens que le Patronat dirigé par Elhadj Mohamed Habib Hann, a rencontré plusieurs acteurs des secteurs socioprofessionnelles, parmi elles : les assureurs, les banquiers, les miniers, l’ordre des avocats, la chambre des huissiers, les PME entre autres.



Le président du CNP-Guinée, Elhadj Mohamed Habib Hann a dans son intervention tenu à préciser que les objectifs de ses rencontres sont une manière pour eux d’interpeller tout les acteurs du secteur privé qui qu’il soit pour leur dire de se donner la main.

« La vision que nous avons, c’est de respecter la volonté du chef de l’État comme je l’avait tant sollicité au Palais du Peuple lors des consultations. C’est de restructurer complètement le secteur privé guinéen pour le bien du peuple de Guinée et que cette fois-ci qu’on arrête d’instrumentaliser le Patronat et de nous politiser », a-t-il dit

Et d’ajouter : « Jusqu’à présent, il y a des tendances de marginalisation, mais nous irons jusqu’au bout pour que nous ayons finalement une institution forte, une institution qui répond aux normes internationales, une institution capable de défendre l’intérêt du secteur privé guinéen. Voilà la raison pour laquelle nous sommes entrain de contacter toutes les organisations socioprofessionnelles […] On a pas besoin des hommes forts mais d’une institution forte pour créer des hommes forts et développer le secteur privé et créer des activités de l’emploi. Le Patronat, ce n’est pas un manteau qu’on prend personnellement, on ne se sert pas du Patronat mais on sert le Patronat ».

Pour réussir ce pari, le président du CNP-GUINÉE et ses collègues envisagent de mettre une commission technique qui va travailler sur les statuts et règlements en place.

« Cette commission sera chargée de voir la liste des adhérents et la conformité et la l’égalité de tout ce qui veulent adhérer. Lorsque tout ça est mis en place par cette commission à laquelle nous devons tous participer, en ce moment nous allons soit à travers un consensus ou un congrès électif élire les responsables », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

622266708