Patronat guinéen : vers la création d’une organisation unique dénommée CGE-GUI

Après plusieurs années de division, les patronats guinéens ont décidé de fumer le calumet de la paix et s’unir pour parler d’une même voix. Pour matérialiser leur unification, les organisations patronales guinéennes, le Conseil National du Patronat de Guinée (CNP-Guinée), la Confédération Patronale des entreprises de Guinée (CPEG) et le Patronat de Guinée (PAG) ont décidé de procéder à la fusion de leurs entités respectives pour constituer un seul patronat dénommé la Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI). L’annonce de ladite fusion a été faite ce vendredi 25 mars, à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire de la CPEG.



Dans un protocole d’entente, les trois patronats ont décidé de fusionner leurs activités sur le territoire guinéen et dans le monde en vue de remplir une mission d’intérêt général.

Selon Mohamed Bénogo Condé, membre de la CPEG, la fusion des trois organisations patronales donnera naissance : « à une nouvelle entité juridique unique permettant une meilleure lisibilité et plus de visibilité des actions des trois organisations patronales ainsi réunies »

Le protocole indique qu’en attendant la tenue de l’Assemblée constitutive de la CGE-GUI, un bureau exécutif provisoire de 20 membres sera chargé de la gestion du patronat unifié de Guinée.

Selon le protocole d’entente, la présidence du bureau exécutif provisoire de la CGE-GUI sera assurée par Ansoumane Kaba. Kerfalla Camara KPC assurera le poste de premier vice-président délégué chargé de l’international.

Les autres membres du bureau exécutif provisoire de la CGE-GUI seront issus des autres organisations patronales.

Selon les termes du protocole d’entente : « Le CNP, La CPEG et le PAG apportent à la CGE-GUI tous leurs éléments d’actifs nets après épuration de leurs passifs respectifs : droits et valeurs, sans exception ni réserves, lesquels actifs nets constitueront ensuite le futur patrimoine commun de la CGE-GUI. Les comptes respectifs du CNP-Guinée, de la CPEG, et du PAG serviront de base à l’établissement des conditions et des modalités de la fusion ».

Le protocole d’entente mentionne que : « La CGE-GUI entrera en jouissance des biens et droits apportés par le CNP-Guinée, de la CPEG et du PAG à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion. L’apport desdits biens et droits se fera à titre gracieux »

Sur les modalités de prises de décision durant la phase transitoire, le protocole d’entente souligne que toute décision au nom de la future CGE-GUI devra, pour être applicable, être prise à l’unanimité des trois représentants des organisations à la fusion que sont : Ansoumane Kaba, Kerfalla Camara et Ismaël Keïta.

Le protocole d’entente de fusion du patronat guinéen a été approuvé à l’unanimité par les membres de la CPEG présents à l’Assemblée générale extraordinaire. Elhadj Mamadou Sylla et Hadja Aïssatou Gnouma Traoré ont été désigné présidents d’honneur de la CGE-GUI.

Sadjo Bah