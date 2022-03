Les membres du bureau exécutif et les différentes fédérations du Conseil National du Patronat de Guinée (CNP-Guinée) se sont réunis une nouvelle fois ce mercredi 30 mars 2022, en assemblée générale extraordinaire à leur siège. L’ordre du jour a porté sur la dissolution du CNP-Guinée, la liquidation de ses biens, la nomination d’un liquidateur, ses pouvoirs et ses obligations, la présentation du motif de la dissolution entre autres.

À sa prise de parole, le président Elhadj Mohamed Habib Hann a formulé des prières avant d’exhorter chacun à faire des prières pour le bonheur des guinéens et guinéennes.

« Créons de l’emploi, donnons-nous la main, développons ce pays pour le bien-être, faisons la Guinée un havre de paix et un honneur pour tous. », a-t-il recommandé aux 56 fédérations membres du CNP-Guinée.

Après un débat franc, instructif et suite à la présentation du motif de la dissolution, ils ont décidé à l’unanimité et à main levée de : « Dissoudre le CNP-Guinée à compter de ce mercredi 30 mars 2022 et d’ouvrir la phase de liquidation. Après avoir pris connaissance du protocole de fusion des tous les patronats existants, l’Assemblée Générale extraordinaire a décidé d’attribuer selon les modalités légales tous les biens du Conseil Nation du Patronat de Guinée (CNP-Guinée) à la Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI). Cette résolution est adoptée à l’unanimité par les membres présents », dira M. Mara le porte-parole de circonstance.

Sur la loi portant sur la désignation d’un liquidateur, dit-il « l’Assemblée Générale décide de nommer un expert-comptable en qualité de liquidateur. L’assemblée générale confère au liquidateur, les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations en cours, procéder au recouvrement des créances, payer les dettes éventuelles, attribuer les bonus de liquidation éventuelle selon les modalités définie dans la résolution précédente. L’assemblée Générale donne également pouvoir au liquidateur d’apporter toutes les formalités déclaratives et de publicité liées à la dissolution. Sur la résolution portant correspondance qui a été adopté également à l’unanimité par les membres présents, l’Assemblée générale décide de fixer à la CGE-GUI le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être conservés »

Avant de lever la séance, le président de CNP-Guinée a déclaré que tous les amendements sont transmis à la CGE-GUI

Mamadou Yaya Barry