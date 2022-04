Patronat : le ministre Julien Yombouno du Travail et de la fonction publique prend acte de la création de la CGE Gui

Il existe désormais en Guinée un seul et unique patronat appelé Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE Gui). Sa naissance a eu comme conséquence, la fusion de tous les patronats qui existaient. Et la tutelle des syndicats des employeurs et employés de Guinée (Ministère du Travail et de la fonction publique) a été officiellement saisie de la décision avec tous les documents y afférents.

Dans sa lettre réponse signée le 8 avril dernier et adressée au Président de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée, le ministre du Travail et de la fonction publique dit avoir pris acte de cette fusion.

« Je prends acte de cette fusion et félicite l’ensemble des acteurs qui ont accepté de s’unir pour défendre leurs intérêts communs. En retour, à compter de ce jour, mon département reconnait la CGE Gui comme unique organisation patronale en Guinée. Pour finaliser l’inscription de la CGE Gui dans nos registres, vous voudrez bien faire parvenir dans les plus brefs délais les statuts et les règlements intérieurs ainsi que le répertoire des contacts des différents membres du bureau de la CGE Gui », écrit le ministre Yombouno.

