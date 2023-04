Paul Kagame en Guinée : voici les grandes décisions (communiqué conjoint)

Le président Paul Kagame a bouclé mardi une visite officielle de deux jours en Guinée, sir invitation du colonel Mamadi Doumbouya.

Au terme de son séjour, dans le domaine de la coopération bilatérale, les deux chefs d’Etat ont “décidé de renforcer leur partenariat stratégique fondé sur une gestion efficiente de la réalité géopolitique régionale et l’exploitation des potentialité économiques dans l’intérêt réciproque des deux pays”. Il a été également procédé à la signature des documents juridiques que sont l’accord portant création de la grande commission mixte de coopération entre le Rwanda et la Guinée et le protocole d’entente dans le domaine des postes, des ttélécommunications, des technologies, de l’information et de la communication, de la digitalisation de l’Etat et du numérique en général. Communiqué conjoint 🔻

