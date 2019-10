Paul Put, ex-entraîneur du Syli nommé directeur sportif du Wydad Casablanca

Selon football365, des mois après son départ mouvementé de la Guinée, sur fond d’accusations de corruption, le technicien belge a été désigné directeur sportif du Wydad Casablanca.

Âgé de 63 ans, précise le journal, et passé sur les bancs de plusieurs sélections africaines (Gambie, Burkina Faso, Kenya, Guinée), l’ancien finaliste de la CAN a été choisi pour son « expérience », dans le but de « relever le niveau de la formation » wydadie.



Le finaliste sortant de la Ligue des Champions a parallèlement renforcé son staff technique en nommant Saïd Badou, qui n’est autre que le frère de Badou Zaki, au poste d’entraîneur des gardiens de but, ajoute foot365.

Avec Foot365