Payez les salaires de vos employés et prestataires, avec Orange Money c’est possible !

Vous cherchez une solution simple et rapide pour payer les salaires de vos employés, vos prestataires ou des allocations sociales aux ayant droit ? Avec la solution paiement en masse d’Orange Money c’est possible.

En plus d’être rapide, cette solution permet aux bénéficiaires de faire des achats via leurs comptes OM, de transférer de l’argent ou encore de faire des retraits dans l’un de nos 60 000 points de service.

A ce jour, ce sont plusieurs entreprises privées, l’Etat, les ONG et les institutions internationales qui ont adoptés la solution de paiement de salaire via Orange Money.

Pour plus d’information, veuillez écrire à l’adresse :

support_om_entreprises@orange-sonatel.com